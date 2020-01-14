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Тони Крейг
№5
Защитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2012/2013
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Ковентри
3 : 0
Бристоль Роверс
22'
22'
22'
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ковентри
3
Бристоль Роверс
0
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Бристоль Роверс
2 : 2
Ковентри
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Бристоль Роверс
2
Ковентри
2
минуты: 1' - 90'