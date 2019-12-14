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Саймон Мур
№1
Вратарь
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 мая 1990 (30) лет
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2013/2014
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Норвич Сити
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Норвич Сити
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
5.12.2019
5 дек. 2019
чт
22:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ньюкасл Юнайтед
2
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
Шеффилд Юнайтед
3 : 3
Манчестер Юнайтед
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
3
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Бернли
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
3
Бернли
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Арсенал
21.10.2019
21 окт. 2019
пн
22:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Арсенал
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Уотфорд
0
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Ливерпуль
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
14:30
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
Эвертон
0 : 2
Шеффилд Юнайтед
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Эвертон
0
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Саутгемптон
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Челси
2 : 2
Шеффилд Юнайтед
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Челси
2
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Кристал Пэлас
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
1
Кристал Пэлас
0
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Борнмут
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе