Мохамед Эль-Ненни
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бешикташ
Гражданство
Египет
Дата рождения
11 июля 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
4
0
0
1
0