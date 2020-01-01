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Лента
Матч-центр
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Мохамед Эль-Ненни
№15
Полузащитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Египет
Дата рождения
11 июля 1992 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бешикташ
4
0
0
1
0