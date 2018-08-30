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Лента
Матч-центр
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Серей Ди
№20
Полузащитник
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Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
7 нояб. 1984 (35) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2013/2014
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
1 : 0
Базель
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
1
Базель
0
минуты: 1' - 90'
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
Базель
3 : 2
Аполлон
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
3
Аполлон
2
минуты: 1' - 90'
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
Базель
1 : 0
Витесс
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Базель
1
Витесс
0
минуты: 1' - 90'