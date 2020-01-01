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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ян Коваржик
№19
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 июня 1988 (31) год
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
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Виктория
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