Ян Коваржик
№19
Полузащитник
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Команда
Виктория
Гражданство
Чехия
Дата рождения
19 июня 1988 (31) год
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Виктория
1
0
0
0
0