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Лента
Матч-центр
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Артем Сороко
№34
Вратарь
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Команда
Луч
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
БАТЭ
2 : 2
Астана
25.08.2016
25 авг. 2016
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
БАТЭ
2
Астана
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
17:00
Астана
2 : 0
БАТЭ
18.08.2016
18 авг. 2016
чт
17:00
был в запасе
Астана
2
БАТЭ
0
был в запасе