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Лента
Матч-центр
Моя команда
Диего Ролан
№4
Нападающий
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
24 марта 1993 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
Алавес
2 : 1
Жирона
56'
56'
56'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Алавес
2
Жирона
1
минуты: 1' - 90'
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Валенсия
3 : 1
Алавес
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Валенсия
3
Алавес
1
минуты: 1' - 90'
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
22:30
Алавес
0 : 2
Барселона
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 46'
Алавес
0
Барселона
2
минуты: 1' - 46'
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
22:00
Алавес
2 : 2
Вальядолид
19.04.2019
19 апр. 2019
пт
22:00
был в запасе
Алавес
2
Вальядолид
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Эспаньол
2 : 1
Алавес
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Алавес
1
был в запасе
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:30
Севилья
2 : 0
Алавес
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
20:30
был в запасе
Севилья
2
Алавес
0
был в запасе
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
Алавес
0 : 0
Сельта
23.02.2019
23 февр. 2019
сб
20:30
был в запасе
Алавес
0
Сельта
0
был в запасе
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:45
Бетис
1 : 1
Алавес
17.02.2019
17 февр. 2019
вс
22:45
был в запасе
Бетис
1
Алавес
1
был в запасе
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
Алавес
2 : 0
Леванте
11.02.2019
11 февр. 2019
пн
23:00
был в запасе
Алавес
2
Леванте
0
был в запасе
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:45
Реал
3 : 0
Алавес
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
22:45
минуты: 67' - 90'
Реал
3
Алавес
0
минуты: 67' - 90'
7.12.2018
7 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
7.12.2018
7 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
18:15
Вальядолид
2 : 4
Леганес
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
18:15
был в запасе
Вальядолид
2
Леганес
4
был в запасе
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 0
Алавес
23.11.2018
23 нояб. 2018
пт
23:00
был в запасе
Леганес
1
Алавес
0
был в запасе
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
Леванте
2 : 0
Леганес
27.10.2018
27 окт. 2018
сб
19:30
был в запасе
Леванте
2
Леганес
0
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
Валенсия
1 : 1
Леганес
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
17:15
был в запасе
Валенсия
1
Леганес
1
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
Леганес
2 : 1
Барселона
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
21:00
был в запасе
Леганес
2
Барселона
1
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
Эйбар
1 : 0
Леганес
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Эйбар
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
Леганес
0 : 1
Вильярреал
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:45
Реал
4 : 1
Леганес
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:45
минуты: 81' - 90'
Реал
4
Леганес
1
минуты: 81' - 90'
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
Леганес
2 : 2
Реал Сосьедад
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
23:15
был в запасе
Леганес
2
Реал Сосьедад
2
был в запасе