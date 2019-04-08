Джанкарло Гонсалес
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
8 февр. 1988 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.04.2019 8 апр. 2019 пн 21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
8.04.2019 8 апр. 2019 пн 21:30
был в запасе
Болонья
3
Кьево
0
был в запасе
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 22:00
Аталанта
4 : 1
Болонья
51'
51'
51'
4.04.2019 4 апр. 2019 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
31.03.2019 31 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Болонья
2
Сассуоло
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:30
Торино
2 : 3
Болонья
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Торино
2
Болонья
3
был в запасе
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Болонья
3.03.2019 3 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
2
Болонья
1
был в запасе
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
Болонья
0 : 1
Ювентус
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
1
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 14:30
Болонья
1 : 1
Дженоа
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 20:00
Интер
0 : 1
Болонья
3.02.2019 3 февр. 2019 вс 20:00
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Болонья
0
Фрозиноне
4
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
1
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 20:00
Наполи
3 : 2
Болонья
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Наполи
3
Болонья
2
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Болонья
0 : 2
Лацио
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Болонья
0
Лацио
2
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
Парма
0 : 0
Болонья
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 20:00
был в запасе
Парма
0
Болонья
0
был в запасе
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018 18 дек. 2018 вт 22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018 9 дек. 2018 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 22:30
Сампдория
4 : 1
Болонья
1.12.2018 1 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Сампдория
4
Болонья
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
0
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
Кьево
2 : 2
Болонья
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 17:00
был в запасе
Кьево
2
Болонья
2
был в запасе
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
4.11.2018 4 нояб. 2018 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
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