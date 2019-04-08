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Джанкарло Гонсалес
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Коста-Рика
Дата рождения
8 февр. 1988 (32) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
Болонья
3 : 0
Кьево
8.04.2019
8 апр. 2019
пн
21:30
был в запасе
Болонья
3
Кьево
0
был в запасе
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
22:00
Аталанта
4 : 1
Болонья
51'
51'
51'
4.04.2019
4 апр. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
4
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
Болонья
2 : 1
Сассуоло
31.03.2019
31 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Болонья
2
Сассуоло
1
был в запасе
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:30
Торино
2 : 3
Болонья
16.03.2019
16 марта 2019
сб
22:30
был в запасе
Торино
2
Болонья
3
был в запасе
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Болонья
3.03.2019
3 марта 2019
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Болонья
1
был в запасе
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Ювентус
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Ювентус
1
был в запасе
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:30
Болонья
1 : 1
Дженоа
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
20:00
Интер
0 : 1
Болонья
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
20:00
был в запасе
Интер
0
Болонья
1
был в запасе
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
Болонья
0 : 4
Фрозиноне
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фрозиноне
4
был в запасе
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Болонья
20.01.2019
20 янв. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
1
был в запасе
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
Наполи
3 : 2
Болонья
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Наполи
3
Болонья
2
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
Болонья
0 : 2
Лацио
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
17:00
был в запасе
Болонья
0
Лацио
2
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
Парма
0 : 0
Болонья
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Парма
0
Болонья
0
был в запасе
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
Болонья
0 : 0
Милан
18.12.2018
18 дек. 2018
вт
22:30
был в запасе
Болонья
0
Милан
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Болонья
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Эмполи
2
Болонья
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:30
Сампдория
4 : 1
Болонья
1.12.2018
1 дек. 2018
сб
22:30
был в запасе
Сампдория
4
Болонья
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
Болонья
0 : 0
Фиорентина
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Болонья
0
Фиорентина
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Кьево
2 : 2
Болонья
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кьево
2
Болонья
2
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
Болонья
1 : 2
Аталанта
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
Сассуоло
2 : 2
Болонья
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
2
Болонья
2
минуты: 1' - 90'
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