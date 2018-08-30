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Матч-центр
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Адам Лэнг
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
2016/2017
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
ЧФР Клуж
2 : 3
Дюделанж
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Дюделанж
3
минуты: 1' - 90'
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
Дюделанж
2 : 0
ЧФР Клуж
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
21:00
был в запасе
Дюделанж
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
ЧФР Клуж
5 : 0
Алашкерт
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
был в запасе
ЧФР Клуж
5
Алашкерт
0
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
19:00
Алашкерт
0 : 2
ЧФР Клуж
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
19:00
был в запасе
Алашкерт
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе