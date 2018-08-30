Адам Лэнг
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Венгрия
Дата рождения
17 янв. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
ЧФР Клуж
2 : 3
Дюделанж
30.08.2018 30 авг. 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
ЧФР Клуж
2
Дюделанж
3
минуты: 1' - 90'
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
Дюделанж
2 : 0
ЧФР Клуж
23.08.2018 23 авг. 2018 чт 21:00
был в запасе
Дюделанж
2
ЧФР Клуж
0
был в запасе
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
ЧФР Клуж
5 : 0
Алашкерт
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 20:00
был в запасе
ЧФР Клуж
5
Алашкерт
0
был в запасе
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 19:00
Алашкерт
0 : 2
ЧФР Клуж
9.08.2018 9 авг. 2018 чт 19:00
был в запасе
Алашкерт
0
ЧФР Клуж
2
был в запасе