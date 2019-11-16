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Лента
Матч-центр
Моя команда
Доминик Фурман
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
6 июля 1992 (27) лет
Рост
181
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
италия. серия а
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2019
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
Израиль
1 : 2
Польша
16.11.2019
16 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Израиль
1
Польша
2
был в запасе
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
Польша
2 : 0
Северная Македония
13.10.2019
13 окт. 2019
вс
21:45
был в запасе
Польша
2
Северная Македония
0
был в запасе
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
Латвия
0 : 3
Польша
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
21:45
был в запасе
Латвия
0
Польша
3
был в запасе