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Матч-центр
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Томаш Бржишки
№17
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
21:45
Дандолк
0 : 2
Легия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
21:45
был в запасе
Дандолк
0
Легия
2
был в запасе
3.08.2016
3 авг. 2016
ср
21:45
Легия
0 : 0
Тренчин
3.08.2016
3 авг. 2016
ср
21:45
был в запасе
Легия
0
Тренчин
0
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:30
Тренчин
0 : 1
Легия
27.07.2016
27 июля 2016
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Тренчин
0
Легия
1
минуты: 1' - 90'
19.07.2016
19 июля 2016
вт
21:45
Легия
2 : 0
Зриньски
19.07.2016
19 июля 2016
вт
21:45
минуты: 85' - 90'
Легия
2
Зриньски
0
минуты: 85' - 90'
12.07.2016
12 июля 2016
вт
19:30
Зриньски
1 : 1
Легия
12.07.2016
12 июля 2016
вт
19:30
был в запасе
Зриньски
1
Легия
1
был в запасе