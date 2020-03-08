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Бартош Берешиньски
№24
Защитник
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Команда
Сампдория
Гражданство
Польша
Дата рождения
12 июля 1992 (27) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
отбор че-2020
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Сампдория
2 : 1
Верона
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Верона
1
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
69'
69'
69'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
Лацио
5 : 1
Сампдория
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
5 : 1
Брешиа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
5
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Милан
0 : 0
Сампдория
78'
78'
78'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
0
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Аталанта
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
0 : 1
Сампдория
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Сампдория
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Сампдория
1 : 1
Лечче
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Сампдория
1
Лечче
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
Болонья
2 : 1
Сампдория
73'
73'
73'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Рома
66'
66'
66'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Рома
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Верона
2 : 0
Сампдория
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Фиорентина
2 : 1
Сампдория
21'
21'
21'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
Сампдория
1 : 0
Торино
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Сампдория
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Сассуоло
4 : 1
Сампдория
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сассуоло
4
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Сампдория
0 : 3
Лацио
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Лацио
3
минуты: 1' - 90'