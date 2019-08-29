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Лента
Матч-центр
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Рок Кронаветер
№9
Полузащитник
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Команда
Дьёр
Гражданство
Словения
Дата рождения
7 дек. 1986 (33) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:15
Марибор
2 : 2
Лудогорец
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:15
минуты: 1' - 90'
Марибор
2
Лудогорец
2
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
Лудогорец
0 : 0
Марибор
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
20:30
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Марибор
0
минуты: 1' - 90'