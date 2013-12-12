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Матч-центр
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Войцех Гадашчок
№15
Нападающий
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Эшторил
1 : 2
Слован
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
был в запасе
Эшторил
1
Слован
2
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Слован
1 : 1
Севилья
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Слован
1
Севилья
1
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Слован
2 : 1
Эшторил
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 90' - 90'
Слован
2
Эшторил
1
минуты: 90' - 90'