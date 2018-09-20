Лукаш Покорны
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 июля 1993 (26) лет
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
Славия
1 : 0
Бордо
20.09.2018 20 сент. 2018 чт 22:00
был в запасе
Славия
1
Бордо
0
был в запасе