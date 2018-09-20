Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукаш Покорны
№29
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
5 июля 1993 (26) лет
Рост
186
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Славия
1 : 0
Бордо
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Славия
1
Бордо
0
был в запасе