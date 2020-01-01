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Лента
Матч-центр
Моя команда
Макс Майер
№7
Полузащитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Германия
Дата рождения
18 сент. 1995 (24) года
Рост
169
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кристал Пэлас
6
0
0
1
0