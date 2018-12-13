Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Виктор Пальссон
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Исландия
Дата рождения
30 апр. 1991 (29) лет
Рост
185
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
Лудогорец
1 : 1
Цюрих
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
1
Цюрих
1
минуты: 1' - 90'
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
Цюрих
1 : 2
АЕК
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
АЕК
2
минуты: 1' - 90'
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Байер
1 : 0
Цюрих
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Байер
1
Цюрих
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Цюрих
1 : 0
Лудогорец
84'
84'
84'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
84'
минуты: 1' - 90'
Цюрих
1
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
АЕК
0 : 1
Цюрих
50'
50'
50'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
АЕК
0
Цюрих
1
минуты: 1' - 90'