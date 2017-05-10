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Росин Колев
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Болгария
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
минуты: 73' - 90'
Шинник
4
Енисей
2
минуты: 73' - 90'
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 3
Енисей
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
был в запасе
Факел
0
Енисей
3
был в запасе
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
Енисей
3 : 1
СКА-Хабаровск
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.03.2017
27 марта 2017
пн
13:00
Тамбов
1 : 0
Енисей
27.03.2017
27 марта 2017
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
13:00
Енисей
0 : 1
Тосно
19.03.2017
19 марта 2017
вс
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
0
Тосно
1
минуты: 90' - 90'
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
Спартак-2
3 : 1
Енисей
12.03.2017
12 марта 2017
вс
13:00
был в запасе
Спартак-2
3
Енисей
1
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Сокол
0 : 3
Енисей
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
минуты: 79' - 90'
Сокол
0
Енисей
3
минуты: 79' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
2 : 0
Факел
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
13:00
минуты: 90' - 90'
Енисей
2
Факел
0
минуты: 90' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
Тосно
1 : 2
Енисей
58'
58'
58'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
Енисей
0 : 4
Спартак-2
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
15:30
минуты: 1' - 80'
Енисей
0
Спартак-2
4
минуты: 1' - 80'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:00
Луч
0 : 2
Енисей
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Спартак-Нальчик
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Спартак-Нальчик
1
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Волгарь
0 : 0
Енисей
72'
72'
72'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
15:30
Енисей
0 : 3
Зенит-2
27.07.2016
27 июля 2016
ср
15:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Зенит-2
3
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
23.07.2016
23 июля 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
12:00
Енисей
0 : 0
Динамо
16.07.2016
16 июля 2016
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
80'
80'
80'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'