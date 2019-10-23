Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Давид Говорка
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
7 авг. 1993 (26) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
Славия
1 : 2
Барселона
23.10.2019
23 окт. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Славия
1
Барселона
2
минуты: 1' - 90'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
Славия
0 : 2
Боруссия
50'
50'
50'
2.10.2019
2 окт. 2019
ср
19:55
минуты: 1' - 90'
Славия
0
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
Интер
1 : 1
Славия
40'
40'
40'
17.09.2019
17 сент. 2019
вт
19:55
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Славия
1
минуты: 1' - 90'