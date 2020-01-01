Маджид Уорис
№10
Нападающий
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Команда
Страсбур
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 сент. 1991 (28) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Страсбур
5
2
1
0
0