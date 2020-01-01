Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Маджид Уорис
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Страсбур
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 сент. 1991 (28) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Страсбур
5
2
1
0
0