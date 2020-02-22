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Матч-центр
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Маджид Уорис
№10
Нападающий
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Команда
Страсбур
Гражданство
Гана
Дата рождения
19 сент. 1991 (28) лет
Рост
172
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1 плей-офф за место в лиге 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
0 : 0
Амьен
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
0
Амьен
0
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Лион
1 : 1
Страсбур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
Страсбур
3 : 0
Реймс
82'
82'
82'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
19:00
82'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
3
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Тулуза
0 : 1
Страсбур
76'
76'
76'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
76'
был в запасе
Тулуза
0
Страсбур
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе