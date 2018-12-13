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Боян Настич
№3
Защитник
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Команда
Генк
Гражданство
Сербия
Дата рождения
6 июля 1994 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2018/2019
2016/2017
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Генк
4 : 0
Сарпсборг 08
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Генк
4
Сарпсборг 08
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Мальме
2 : 2
Генк
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Мальме
2
Генк
2
был в запасе
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
Генк
1 : 1
Бешикташ
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
20:55
был в запасе
Генк
1
Бешикташ
1
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Бешикташ
2 : 4
Генк
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Бешикташ
2
Генк
4
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Сарпсборг 08
3 : 1
Генк
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Сарпсборг 08
3
Генк
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Генк
2 : 0
Мальме
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
был в запасе
Генк
2
Мальме
0
был в запасе