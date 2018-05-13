Марко Полетанович
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
Уфа
5 : 0
Тосно
13.05.2018 13 мая 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
5.05.2018 5 мая 2018 сб 14:00
Тосно
1 : 2
Динамо
5.05.2018 5 мая 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
Ростов
2 : 0
Тосно
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 81'
Ростов
2
Тосно
0
минуты: 1' - 81'
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
Тосно
0 : 2
Амкар
22.04.2018 22 апр. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Амкар
2
минуты: 1' - 90'
13.04.2018 13 апр. 2018 пт 19:30
Ахмат
1 : 0
Тосно
13.04.2018 13 апр. 2018 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 14:00
Тосно
2 : 2
Урал
8.04.2018 8 апр. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Урал
2
минуты: 1' - 90'
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
Спартак
2 : 1
Тосно
31.03.2018 31 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018 17 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
Тосно
0 : 1
Рубин
10.03.2018 10 марта 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
4.03.2018 4 марта 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
4.03.2018 4 марта 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
3 : 2
Арсенал
25.11.2017 25 нояб. 2017 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Тосно
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
Зенит
5 : 0
Тосно
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
Тосно
1 : 3
Краснодар
4.11.2017 4 нояб. 2017 сб 16:30
был в запасе
Тосно
1
Краснодар
3
был в запасе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 1
Ростов
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 43'
Тосно
1
Ростов
1
минуты: 1' - 43'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
Амкар
0 : 0
Тосно
80'
80'
80'
16.10.2017 16 окт. 2017 пн 17:30
минуты: 1' - 90'
Амкар
0
Тосно
0
минуты: 1' - 90'
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
1 : 0
Ахмат
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
Урал
3 : 1
Тосно
82'
82'
82'
24.09.2017 24 сент. 2017 вс 14:00
минуты: 1' - 85'
Урал
3
Тосно
1
минуты: 1' - 85'
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:00
Тосно
2 : 2
Спартак
17.09.2017 17 сент. 2017 вс 13:00
минуты: 1' - 84'
Тосно
2
Спартак
2
минуты: 1' - 84'
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 14:00
Тосно
2 : 2
Анжи
81'
81'
81'
9.09.2017 9 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 85'
Тосно
2
Анжи
2
минуты: 1' - 85'