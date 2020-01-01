Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Налдо (Эдиналдо Гомес Перейра)
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Эспаньол
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 авг. 1988 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Эспаньол
2
0
0
0
0