Налдо (Эдиналдо Гомес Перейра)
№5
Защитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
25 авг. 1988 (31) год
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
Эспаньол
3 : 2
Вулверхэмптон
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
3
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
Вулверхэмптон
4 : 0
Эспаньол
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
4
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'