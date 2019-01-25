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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Ольковски
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2018/2019
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
Бристоль Сити
2 : 1
Болтон
25.01.2019
25 янв. 2019
пт
22:45
был в запасе
Бристоль Сити
2
Болтон
1
был в запасе
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
Болтон
5 : 2
Уолсолл
5.01.2019
5 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
5
Уолсолл
2
минуты: 1' - 90'