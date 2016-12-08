Иван Мочинич
№26
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 21:00
Рапид
1 : 1
Атлетик
8.12.2016 8 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Рапид
1
Атлетик
1
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
Генк
1 : 0
Рапид
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Генк
1
Рапид
0
был в запасе
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
Сассуоло
2 : 2
Рапид
60'
60'
60'
3.11.2016 3 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 85'
Сассуоло
2
Рапид
2
минуты: 1' - 85'
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
Рапид
1 : 1
Сассуоло
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Рапид
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
Атлетик
1 : 0
Рапид
29.09.2016 29 сент. 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 67'
Атлетик
1
Рапид
0
минуты: 1' - 67'
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
Рапид
3 : 2
Генк
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Рапид
3
Генк
2
минуты: 1' - 90'