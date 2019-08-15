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Лента
Матч-центр
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Густав Викхейм
№22
Нападающий
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Команда
Гент
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
18 марта 1993 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
3 : 1
Мидтьюлланд
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Рейнджерс
3
Мидтьюлланд
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
21:00
Мидтьюлланд
2 : 4
Рейнджерс
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Мидтьюлланд
2
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 90'