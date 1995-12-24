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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рони Лопеш
№7
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 дек. 1995 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
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Кр
Севилья
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