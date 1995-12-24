Рони Лопеш
№7
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 дек. 1995 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Севилья
1
0
0
0
0