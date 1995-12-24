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Рони Лопеш
№7
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Португалия
Дата рождения
28 дек. 1995 (24) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
испания. кубок
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Севилья
3 : 2
Осасуна
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Осасуна
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 3
Севилья
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Хетафе
0
Севилья
3
был в запасе
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Алавес
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
20:30
был в запасе
Севилья
1
Алавес
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
Севилья
2 : 0
Гранада
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
23:00
был в запасе
Севилья
2
Гранада
0
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Реал
2 : 1
Севилья
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 80' - 90'
Реал
2
Севилья
1
минуты: 80' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
Мальорка
0 : 2
Севилья
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
15:00
был в запасе
Мальорка
0
Севилья
2
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
Севилья
1 : 1
Атлетико
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Севилья
1
Атлетико
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Севилья
1 : 0
Леванте
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
был в запасе
Севилья
1
Леванте
0
был в запасе
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
Эйбар
3 : 2
Севилья
26.09.2019
26 сент. 2019
чт
20:00
был в запасе
Эйбар
3
Севилья
2
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
Севилья
1 : 1
Сельта
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:00
был в запасе
Севилья
1
Сельта
1
был в запасе