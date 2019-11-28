Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Сорлот
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Трабзонспор
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
5 дек. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Трабзонспор
0 : 1
Хетафе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
был в запасе
Трабзонспор
0
Хетафе
1
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 72' - 90'
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 72' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
2 : 2
Базель
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Базель
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Хетафе
1 : 0
Трабзонспор
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
1
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'