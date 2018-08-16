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Лента
Матч-центр
Моя команда
Нивалдо Родригес
№6
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 июня 1988 (31) год
Рост
188
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
1 : 0
Аполлон
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:45
минуты: 1' - 90'
Динамо-Брест
1
Аполлон
0
минуты: 1' - 90'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
Аполлон
4 : 0
Динамо-Брест
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
4
Динамо-Брест
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:15
Атромитос
1 : 1
Динамо-Брест
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
20:15
был в запасе
Атромитос
1
Динамо-Брест
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
Динамо-Брест
4 : 3
Атромитос
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:45
был в запасе
Динамо-Брест
4
Атромитос
3
был в запасе