Эль-Арби Судани
№2
Нападающий
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Алжир
Дата рождения
25 нояб. 1987 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 22:00
Краснодар
1 : 2
Олимпиакос
27.08.2019 27 авг. 2019 вт 22:00
минуты: 73' - 90'
Краснодар
1
Олимпиакос
2
минуты: 73' - 90'
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 22:00
Олимпиакос
4 : 0
Краснодар
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 22:00
был в запасе
Олимпиакос
4
Краснодар
0
был в запасе