Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Эль-Арби Судани
№2
Нападающий
Подписаться
Команда
Олимпиакос
Гражданство
Алжир
Дата рождения
25 нояб. 1987 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
22:00
Краснодар
1 : 2
Олимпиакос
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
22:00
минуты: 73' - 90'
Краснодар
1
Олимпиакос
2
минуты: 73' - 90'
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
22:00
Олимпиакос
4 : 0
Краснодар
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
22:00
был в запасе
Олимпиакос
4
Краснодар
0
был в запасе