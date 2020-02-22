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Ислам Слимани
№20
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Алжир
Дата рождения
18 июня 1988 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
52'
22'
52'
22'
52'
22'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
52'
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
90'
90'
90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
90'
минуты: 58' - 90'
Амьен
1
Монако
2
минуты: 58' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
был в запасе
Монако
1
Анжер
0
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
70'
70'
70'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
70'
минуты: 65' - 90'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 65' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 90' - 90'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 90' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
15'
54'
15'
54'
15'
54'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
15'
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Монако
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Нант
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
56'
54'
56'
54'
56'
54'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
56'
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
3
Монако
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
62'
62'
62'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
62'
минуты: 1' - 90'
Монако
4
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
Монако
3 : 1
Ницца
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Марсель
4
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
Страсбур
2 : 2
Монако
11', 40'
11', 40'
11', 40'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
18:00
11', 40'
минуты: 1' - 90'
Страсбур
2
Монако
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
39'
13'
39'
13'
39'
13'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
39'
минуты: 1' - 90'
Монако
2
Ним
2
минуты: 1' - 90'