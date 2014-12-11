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Эссаид Белкалем
№21
Защитник
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Команда
Трабзонспор
Гражданство
Алжир
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
Легия
2 : 0
Трабзонспор
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Легия
2
Трабзонспор
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
Трабзонспор
3 : 1
Металлист
36'
64'
36'
64'
36'
64'
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
21:00
36'
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
3
Металлист
1
минуты: 1' - 90'
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
Локерен
1 : 1
Трабзонспор
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Локерен
1
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90'
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
2
Локерен
0
минуты: 1' - 90'
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Трабзонспор
0 : 1
Легия
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Легия
1
минуты: 1' - 90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
Металлист
1 : 2
Трабзонспор
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Металлист
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'