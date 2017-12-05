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Хамди Харбауи
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Тунис
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
Селтик
0 : 1
Андерлехт
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
был в запасе
Селтик
0
Андерлехт
1
был в запасе
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Андерлехт
1 : 2
Бавария
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Андерлехт
1
Бавария
2
был в запасе
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
ПСЖ
5 : 0
Андерлехт
31.10.2017
31 окт. 2017
вт
22:45
был в запасе
ПСЖ
5
Андерлехт
0
был в запасе
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Андерлехт
0 : 3
Селтик
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Андерлехт
0
Селтик
3
был в запасе
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Бавария
3 : 0
Андерлехт
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
минуты: 84' - 90'
Бавария
3
Андерлехт
0
минуты: 84' - 90'