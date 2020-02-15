Исмаэль Траоре
№8
Защитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
18 авг. 1986 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
56'
56'
56'
7.02.2020 7 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
Монако
1 : 0
Анжер
55'
55'
55'
4.02.2020 4 февр. 2020 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Анжер
0 : 0
Монако
70'
70'
70'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
3.12.2019 3 дек. 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ним
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
49'
49'
49'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
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