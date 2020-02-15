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Исмаэль Траоре
№8
Защитник
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Команда
Анжер
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
18 авг. 1986 (33) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
Ним
1 : 0
Анжер
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
56'
56'
56'
7.02.2020
7 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
55'
55'
55'
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 4
Реймс
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Реймс
4
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Нант
1 : 2
Анжер
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Анжер
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
70'
70'
70'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Анжер
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ним
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
0 : 0
Анжер
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Страсбур
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
0 : 0
Анжер
49'
49'
49'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Анжер
0 : 1
Брест
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Брест
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Анжер
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Тулуза
0
Анжер
2
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
Анжер
4 : 1
Сент-Этьен
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
4
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
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