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Марко Станоевич
№88
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Сербия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
Шериф
2 : 0
Тромсе
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
23:05
минуты: 56' - 90'
Шериф
2
Тромсе
0
минуты: 56' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Анжи
1 : 1
Шериф
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 76'
Анжи
1
Шериф
1
минуты: 1' - 76'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Шериф
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Шериф
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Шериф
0 : 2
Тоттенхэм
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Шериф
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Тромсе
1 : 1
Шериф
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
был в запасе
Тромсе
1
Шериф
1
был в запасе