Андре Хан
№28
Нападающий
Подписаться
Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 авг. 1990 (29) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аугсбург
9
1
0
3
0