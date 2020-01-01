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Лента
Матч-центр
Моя команда
Андре Хан
№28
Нападающий
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 авг. 1990 (29) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аугсбург
9
1
0
3
0