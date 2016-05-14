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Матч-центр
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Мамаду Самасса
№30
Вратарь
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. кубок
Сезон:
2015/2016
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 3
Ницца
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Ницца
3
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Генгам
7.05.2016
7 мая 2016
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Генгам
0
был в запасе
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
Монако
3 : 2
Генгам
30.04.2016
30 апр. 2016
сб
20:00
был в запасе
Монако
3
Генгам
2
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
Генгам
1 : 1
Кан
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Генгам
1
Кан
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Ренн
0 : 3
Генгам
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Ренн
0
Генгам
3
был в запасе
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
18:00
Генгам
0 : 2
ПСЖ
9.04.2016
9 апр. 2016
сб
18:00
был в запасе
Генгам
0
ПСЖ
2
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Монпелье
2
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
Реймс
0 : 1
Генгам
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Реймс
0
Генгам
1
был в запасе
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
Генгам
2 : 0
Сент-Этьен
12.03.2016
12 марта 2016
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Сент-Этьен
0
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
Кан
2 : 1
Генгам
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Кан
2
Генгам
1
был в запасе
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Генгам
2 : 2
Лорьян
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
был в запасе
Генгам
2
Лорьян
2
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Генгам
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Генгам
0
был в запасе
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:00
Труа
0 : 1
Генгам
3.10.2015
3 окт. 2015
сб
21:00
был в запасе
Труа
0
Генгам
1
был в запасе
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
Генгам
3 : 3
Монако
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
18:00
был в запасе
Генгам
3
Монако
3
был в запасе
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
ПСЖ
3 : 0
Генгам
22.09.2015
22 сент. 2015
вт
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Генгам
0
был в запасе
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
Генгам
2 : 1
Газелек
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Газелек
1
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Ницца
0 : 1
Генгам
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Ницца
0
Генгам
1
был в запасе
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Генгам
2 : 0
Марсель
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
был в запасе
Генгам
2
Марсель
0
был в запасе
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
Бастия
3 : 0
Генгам
22.08.2015
22 авг. 2015
сб
21:00
был в запасе
Бастия
3
Генгам
0
был в запасе
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
Генгам
0 : 1
Лион
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
0
Лион
1
минуты: 1' - 90'
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