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Симоне Скуффет
№1
Вратарь
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Команда
Специа
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 мая 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
2 : 0
Кальяри
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
2
Кальяри
0
был в запасе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
СПАЛ
0 : 0
Удинезе
26.12.2018
26 дек. 2018
ср
20:00
был в запасе
СПАЛ
0
Удинезе
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
Интер
1 : 0
Удинезе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
20:00
был в запасе
Интер
1
Удинезе
0
был в запасе
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 3
Аталанта
9.12.2018
9 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Аталанта
3
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
Сассуоло
0 : 0
Удинезе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Удинезе
0
был в запасе
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
0
был в запасе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
Эмполи
2 : 1
Удинезе
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
17:00
был в запасе
Эмполи
2
Удинезе
1
был в запасе
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
4.11.2018
4 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
Удинезе
0 : 3
Наполи
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Наполи
3
минуты: 1' - 90'
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
Удинезе
0 : 2
Ювентус
6.10.2018
6 окт. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:30
Болонья
2 : 1
Удинезе
30.09.2018
30 сент. 2018
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Болонья
2
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Удинезе
1 : 2
Лацио
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Лацио
2
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
Удинезе
1 : 1
Торино
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Торино
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:00
Фиорентина
1 : 0
Удинезе
2.09.2018
2 сент. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
Удинезе
1 : 0
Сампдория
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Сампдория
0
минуты: 1' - 90'
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
Парма
2 : 2
Удинезе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
21:30
минуты: 1' - 90'
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90'