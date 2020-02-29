Жулио Таварес
№11
Нападающий
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Команда
Дижон
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
19 нояб. 1988 (31) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
ПСЖ
4 : 0
Дижон
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
Бордо
2 : 2
Дижон
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 3
Нант
24'
24'
24'
8.02.2020 8 февр. 2020 сб 22:00
24'
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Нант
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
5.02.2020 5 февр. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
Монпелье
2 : 1
Дижон
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
47'
47'
47'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
47'
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Дижон
2 : 2
Метц
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Метц
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 1
Дижон
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
1 : 0
Дижон
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Дижон
2 : 1
Ренн
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
Монако
1 : 0
Дижон
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
1.11.2019 1 нояб. 2019 пт 22:45
Дижон
2 : 1
ПСЖ
1.11.2019 1 нояб. 2019 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Дижон
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
2
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
Лион
0 : 0
Дижон
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
0
Дижон
0
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
Дижон
1 : 0
Страсбур
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Реймс
1 : 2
Дижон
19'
19'
19'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
19'
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Дижон
2
минуты: 1' - 90'
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019 24 сент. 2019 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
2 : 1
Дижон
22'
22'
22'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
22'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
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