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Матч-центр
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Элвис Мануэль Монтейро Маседо
№55
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 73'
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 73'
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
Эшторил
3 : 3
ПСВ
28.11.2014
28 нояб. 2014
пт
19:00
был в запасе
Эшторил
3
ПСВ
3
был в запасе
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
20:00
Динамо
1 : 0
Эшторил
6.11.2014
6 нояб. 2014
чт
20:00
был в запасе
Динамо
1
Эшторил
0
был в запасе
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
ПСВ
1 : 0
Эшторил
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 73' - 90'
ПСВ
1
Эшторил
0
минуты: 73' - 90'