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Фернандо Варела
№5
Защитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Кабо-Верде
Дата рождения
26 нояб. 1987 (32) года
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
ПАОК
3 : 2
Слован
75'
75'
75'
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
ПАОК
3
Слован
2
минуты: 1' - 90'
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
Слован
1 : 0
ПАОК
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Слован
1
ПАОК
0
минуты: 1' - 90'