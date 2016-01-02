Токело Рантие
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.01.2016 2 янв. 2016 сб 18:00
Лестер Сити
0 : 0
Борнмут
2.01.2016 2 янв. 2016 сб 18:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 20:30
Арсенал
2 : 0
Борнмут
28.12.2015 28 дек. 2015 пн 20:30
был в запасе
Арсенал
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015 26 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 71' - 90'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Борнмут
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 82' - 90'
Вест Бромвич
1
Борнмут
2
минуты: 82' - 90'
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:30
Борнмут
2 : 1
Манчестер Юнайтед
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 20:30
был в запасе
Борнмут
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 20:30
Челси
0 : 1
Борнмут
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 20:30
был в запасе
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 15:45
Борнмут
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 15:45
минуты: 79' - 90'
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 79' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:05
Борнмут
1 : 5
Тоттенхэм
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 17:05
был в запасе
Борнмут
1
Тоттенхэм
5
был в запасе