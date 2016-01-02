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Токело Рантие
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
ЮАР
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2015/2016
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
0 : 0
Борнмут
2.01.2016
2 янв. 2016
сб
18:00
был в запасе
Лестер Сити
0
Борнмут
0
был в запасе
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
Арсенал
2 : 0
Борнмут
28.12.2015
28 дек. 2015
пн
20:30
был в запасе
Арсенал
2
Борнмут
0
был в запасе
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
Борнмут
0 : 0
Кристал Пэлас
26.12.2015
26 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 71' - 90'
Борнмут
0
Кристал Пэлас
0
минуты: 71' - 90'
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 2
Борнмут
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Вест Бромвич
1
Борнмут
2
минуты: 82' - 90'
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
Борнмут
2 : 1
Манчестер Юнайтед
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Борнмут
2
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
20:30
Челси
0 : 1
Борнмут
5.12.2015
5 дек. 2015
сб
20:30
был в запасе
Челси
0
Борнмут
1
был в запасе
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
15:45
Борнмут
0 : 1
Ньюкасл Юнайтед
7.11.2015
7 нояб. 2015
сб
15:45
минуты: 79' - 90'
Борнмут
0
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 79' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:05
Борнмут
1 : 5
Тоттенхэм
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
17:05
был в запасе
Борнмут
1
Тоттенхэм
5
был в запасе