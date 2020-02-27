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Матч-центр
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Том Рогич
№18
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Австралия
Дата рождения
16 дек. 1992 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2017/2018
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе