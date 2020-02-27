Том Рогич
№18
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Австралия
Дата рождения
16 дек. 1992 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
Селтик
1 : 3
Копенгаген
27.02.2020 27 февр. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Селтик
1
Копенгаген
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Копенгаген
1 : 1
Селтик
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
был в запасе
Копенгаген
1
Селтик
1
был в запасе