Бен Су Ю
№86
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
Динамо
1 : 3
Ростов
12.05.2016 12 мая 2016 чт 19:30
был в запасе
Динамо
1
Ростов
3
был в запасе
6.05.2016 6 мая 2016 пт 19:30
Ростов
2 : 1
Локомотив
6.05.2016 6 мая 2016 пт 19:30
был в запасе
Ростов
2
Локомотив
1
был в запасе
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
Мордовия
2 : 1
Ростов
1.05.2016 1 мая 2016 вс 14:30
был в запасе
Мордовия
2
Ростов
1
был в запасе
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
Ростов
3 : 0
Зенит
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 19:30
был в запасе
Ростов
3
Зенит
0
был в запасе
5.03.2016 5 марта 2016 сб 14:30
Крылья Советов
0 : 1
Ростов
5.03.2016 5 марта 2016 сб 14:30
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
1
был в запасе
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Рубин
4.12.2015 4 дек. 2015 пт 19:00
был в запасе
Ростов
1
Рубин
0
был в запасе
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
Краснодар
2 : 1
Ростов
30.11.2015 30 нояб. 2015 пн 19:00
был в запасе
Краснодар
2
Ростов
1
был в запасе
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
Ростов
1 : 1
Уфа
23.11.2015 23 нояб. 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 67'
Ростов
1
Уфа
1
минуты: 1' - 67'
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 14:00
Урал
1 : 2
Ростов
7.11.2015 7 нояб. 2015 сб 14:00
был в запасе
Урал
1
Ростов
2
был в запасе
2.11.2015 2 нояб. 2015 пн 19:30
Ростов
1 : 0
Динамо
2.11.2015 2 нояб. 2015 пн 19:30
был в запасе
Ростов
1
Динамо
0
был в запасе
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
Локомотив
0 : 2
Ростов
26.10.2015 26 окт. 2015 пн 19:30
был в запасе
Локомотив
0
Ростов
2
был в запасе
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 17:00
Зенит
3 : 0
Ростов
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 17:00
был в запасе
Зенит
3
Ростов
0
был в запасе
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
Ростов
2 : 1
Кубань
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 19:00
был в запасе
Ростов
2
Кубань
1
был в запасе
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
Ростов
1 : 0
Анжи
18.09.2015 18 сент. 2015 пт 19:00
минуты: 41' - 90'
Ростов
1
Анжи
0
минуты: 41' - 90'
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Ростов
58'
58'
58'
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
минуты: 56' - 90'
Спартак
1
Ростов
0
минуты: 56' - 90'
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
Ростов
1 : 0
Амкар
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 20:00
был в запасе
Ростов
1
Амкар
0
был в запасе
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
ЦСКА
2 : 1
Ростов
22.08.2015 22 авг. 2015 сб 18:00
минуты: 74' - 90'
ЦСКА
2
Ростов
1
минуты: 74' - 90'
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
1 : 1
Крылья Советов
16.08.2015 16 авг. 2015 вс 20:00
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
1
был в запасе
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
Рубин
0 : 3
Ростов
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 18:00
минуты: 74' - 90'
Рубин
0
Ростов
3
минуты: 74' - 90'
2.08.2015 2 авг. 2015 вс 20:00
Ростов
0 : 0
Краснодар
2.08.2015 2 авг. 2015 вс 20:00
минуты: 1' - 57'
Ростов
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 57'
Показать все игры