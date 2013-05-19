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Матч-центр
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Веллингтон Паулиста
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
Вест Хэм
4 : 2
Рединг
19.05.2013
19 мая 2013
вс
18:00
был в запасе
Вест Хэм
4
Рединг
2
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
Саутгемптон
1 : 1
Вест Хэм
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
17:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Вест Хэм
1
был в запасе