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Матч-центр
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Дэниэл Поттс
№27
Защитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 2
Ливерпуль
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
18:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Ливерпуль
2
был в запасе
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
18:00
Фулхэм
2 : 1
Вест Хэм
1.01.2014
1 янв. 2014
ср
18:00
был в запасе
Фулхэм
2
Вест Хэм
1
был в запасе
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
Вест Хэм
0 : 0
Астон Вилла
2.11.2013
2 нояб. 2013
сб
18:00
был в запасе
Вест Хэм
0
Астон Вилла
0
был в запасе