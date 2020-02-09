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Натан Аке
№5
Защитник
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Команда
Борнмут
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
18 февр. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Шеффилд Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
44'
44'
44'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
44'
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Борнмут
3 : 1
Брайтон & Хов
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Брайтон & Хов
1
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Норвич Сити
1 : 0
Борнмут
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Норвич Сити
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
Борнмут
0 : 3
Уотфорд
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Уотфорд
3
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
Кристал Пэлас
1 : 0
Борнмут
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
Тоттенхэм
3 : 2
Борнмут
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
3
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Борнмут
1 : 2
Вулверхэмптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Борнмут
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
Борнмут
1 : 0
Манчестер Юнайтед
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
Уотфорд
0 : 0
Борнмут
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Уотфорд
0
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Борнмут
0 : 0
Норвич Сити
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
0
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Арсенал
1 : 0
Борнмут
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Борнмут
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
2
Вест Хэм
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
10'
10'
10'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
10'
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Борнмут
3
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
3
Эвертон
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 1
Борнмут
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
3
Борнмут
1
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Борнмут
1 : 3
Манчестер Сити
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Борнмут
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
59'
59'
59'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Борнмут
2
минуты: 1' - 90'
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